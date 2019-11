"Black friday" to czas, w którym łatwo popaść w szaleństwo niepotrzebnych zakupów. Obniżki w sklepach zachęcają do kupowania rzeczy, których często w ogóle nie potrzebujemy. Z tego powodu Karolina Korwin Piotrowska apeluje, by bojkotować to święto zakupów:

Czy naprawdę potrzebujecie tych wszystkich rzeczy, które kupujecie bo inni też kupują, a wcale ich nie potrzebujecie? Nie weźmiemy tego do trumny. Serio. #FUCKBLACKFRIDAY - napisała dziennikarka na Instagramie

Bojkot "black friday" zachęcają także organizacje ekologiczne, które podkreślają, że konsumpcjonizm jest jednym z czynników odpowiedzialnych za kryzys klimatyczny z jakim mamy obecnie do czynienia.