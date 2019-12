Starania o ciążę w przypadku Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana były długie i wyczerpujące. Celebrytka w jednym z wywiadów wyznała, że kolejne nieudane procedury in vitro kosztowały ich majątek i wymagały wielu poświęceń. W końcu jednak się udało i para spodziewa się wspólnego dziecka. Nic więc dziwnego, że oboje szaleją z radości.

Radosną nowinę jako pierwszy obwieścił światu przyszły tata, który pozwolił liderowi zespołu IRA, by powiedział o ciąży jego żony podczas koncertu w warszawskiej Stodole. Wkrótce potem na swoim Instagramie zamieścił post, w którym potwierdził tę informację.

Sama Małgorzata Rozenek zabrała głos dopiero dziś rano, bowiem jak się okazuje, kiedy jej mąż bawił się na koncercie, ona smacznie spała:

Takie piękne rzeczy wczoraj się działy kiedy spałam😁 ostatnio chodzę wcześnie spać, co chyba każda przyszła Mama dobrze rozumie 😉😁 To bardzo piękny czas dla Naszej rodziny, szczególnie, że przyszły Tata @r_majdan zwariował ze szczęścia i wniósł rozpieszczanie na zupełnie inny poziom 😂😂😂😂 dziękuje #IRA że mamy w Was tak wspaniałych przyjaciół😘 😘😘❤️ czasami trzeba walczyć o swoje marzenia, ale warto bo one się spełniają💪😁❤️❤️❤️❤️❤️