Wiśnia dzieciom" to organizowana przez Michała Dzień Dobry TVN" postanowiło przy tej okazji ugrać coś dla siebie i zaproponowało Wiśniewskiemu, że zrobi materiał o jego akcji, jeśli ten pokaże przed kamerami swoją nową partnerkę. Michała ta oferta oburzyła, o czym napisał na Facebooku: " to organizowana przez akcja charytatywna na rzecz dzieciaków z domów dziecka . Muzyk liczył na to, że stacje telewizyjne pomogą mu nagłośnić tę inicjatywę. Tymczasem "" postanowiło przy tej okazji ugrać coś dla siebie i zaproponowało, że zrobi materiał o jego akcji, jeśli ten pokaże przed kamerami swoją nową partnerkę. Michała ta oferta oburzyła, o czym napisał na Facebooku:

Od 24 lat organizacji akcji WIŚNIA DZIECIOM nie spotkałem się z takim barterem: POKAŻ U NAS PARTNERKĘ a my PRZY OKAZJI OPOWIEMY O AKCJI. Hmm. Trochę słabe Dzień Dobry TVN i zarazem wielka szkoda.

Oburzony Michał Wiśniewski pokazał także wiadomości, jakie wymienił z wydawcą "Dzień Dobry TVN", a w nich propozycję pokazania partnerki oraz ostateczną odmowę udziału w akcji. Lider Ich Troje zdradził jednak, że nie wszystkie stacje zachowały się w ten sposób:

Chodziło tylko o to aby jak zwykle zachęcić życzliwych do pomagania na codzień. My w każdym bądź razie jedziemy od 15 do 22 grudnia. Jak zwykle. Będą z nami jak co roku polsatnews.pl i Pytanie na śniadanie. Dziękujemy.