Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, że ksiądz Tymoteusz Szydło zaledwie 2 lata po świeceniach wziął bezterminowy bezpłatny urlop i zniknął, nie pojawiając się w parafii, w której miał rozpocząć posługę. Niemal natychmiast narodziły się plotki, że powodowem tajemniczego zniknięcia młodego kapłana jest fakt, iż został ojcem.

Tym rewelacyjnym odniesieniom stanowczo zaprzeczył pełnomocnik syna Beaty Szydło, a w obronie księdza stanęli politycy PiSu, którzy uznali, że całe zamieszanie to spawka opozycji.

Karolina Korwin Piotrowska ma jednak inne wyjaśnienie wizerunkowego kryzysu w rodzinie Szydło. Zdaniem dziennikarki winni są PRowcy polityków PiS oraz sama była premier, która zaprosiła media do swojego życia:

To jest proste jak konstrukcja cepa i prawica tego nie rozumie, nienawidząc szolbiznesu i wszystkiego, co z tym związane, a przede wszystkim kreacji wizerunku i odpowiedzialności za słowa.Wystawiasz buźkę do fleszy i dupsko do kopania. Medialne dwa w jednym. Zawsze boli.Proste? Jak się lata do mediów i robi okladeczki, relacje ze święceń syna, jakby to była koronacja księcia Karola, albo wybor papieża,to wpuszcza się media do swego życia. Pokaz mediom swoje dziecko, wejdą ci do kibla i sprawdzą jego zawartość. Byle instagramerka to wie, a nie premier rządu w kraju, który wstał z kolan. Serio? Wiedzą o tym w tym zepsutym lewackim szolbizie, nie wiedza na prawicy i jest mega turbo zdziwko. Nagle prawnicy. Oświadczenia. Twittuje premier, Jaki i Kempa. Cyrk. Tylko Dudy brakuje. Kino klasy B.

Korwin Piotrowska wytyka ekspertom dbającym o medialny wizerunek polityków PiS podstawowe błędy i brak wiedzy o tym, jak funkcjonują współczesne media:

I najgorsze co można zrobić: metoda na bidulka, czyli jaka ona/jej rodzina biedni. Sorry, za późno. Trzeba było zamiast wydawać kasę na prawników zadzwonić do takiej Dody, której udało się wyjść za mąż bez fleszy, do takiej Cieleckiej, Domańskiej, Ostaszewskiej, Maffashion, które same robią swoje sociale miliard razy lepiej od wszystkich ekspertów od pr z prawicy, doprowadzając do tego jak wyglądają profile PBS. Jak dno wyglądają,a to jest idealny kanał komunikacji kryzysowej.Bo jakiś tajemniczy kryzys jest. Za coś takiego jak te „profile” leci się z roboty na zielona trawkę a nie straszy media i ich odbiorcow w oświadczeniach. Tak, Schetyna nie ma nic do roboty,tylko plotkować o Szydło. Kto to wymyślił? To jest poziom najgorszego tabloidu. Żenada i brak wiedzy o mediach. O świecie w ogóle. Żal mi tej rodziny tak po ludzku. Bardzo mi żal. Ale poszły konie po betonie i nawet repolonizacja mediów nie da rady plotce. I nie pomoże beznadziejnym prowcom za miliony monet. Dlaczego? Bo jest 2019!