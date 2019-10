Na swoim Instagramie Anja Rubik zaapelowała do swoich fanów, by poszli na wybory, bowiem obecna władza może wprowadzić w Kodeksie Karnym zmiany, które przewidują kary więzienia dla edukatorów seksualnych:

Chcecie takiej POLSKI?????( english below) Według obywatelskiego projektu zmian w Kodeksie karnym, za edukację seksualną należy karać więzieniem. Sejm zacznie nad nim pracę tuż po wyborach. Nowe regulacje dotknęłyby wszystkich tych, którzy w związku z pracą edukują o seksie i seksualności ludzi poniżej 18. roku życia. 👉( Pamietajmy! wiek, w którym można zgodzić się na seks z drugą osobą w Polsce wynosi 15 lat! Czyli rozmowa o bezpiecznym seksie, świadomej zgodzie, antykoncepcji nie będzie możliwa! ) 👉W praktyce oznacza to, że wszystkie osoby zajmujące się edukacją seksualną wśród młodych miałyby być zagrożone karą więzienia. 💥👉👉👉Glosujmy tak by do tego NIE doszło! Zacznijcie wszystkich wokół siebie namawiać by poszli na wybory! Sąsiadów ! Rodzinę! Jest to bardzo ważne! Nie dopuśćmy do tego! JEST TO W NASZYCH RĘKACH!!!! Wybory już za 11 DNI!!!!!!! OD NAS i TEGO czy zagłosujemy wszytko zależy. Niestety frekwencja jest u NAS niska - ZMIEŃMY TO! 13tego października bez lenistwa

Jeden z komentarzy pod postem Anji Rubik napisała Kinga Rusin:

Anja, za to co zrobiłaś w normalnych warunkach dostałabyś odznaczenie państwowe - zaczyna zaangażowana zarówno w ekologię, jak i politykę dziennikarka. Jeżeli ta ustawa przejdzie, "w uznaniu zasług", dostaniesz trzy lata więzienia! Dokąd zmierzamy?