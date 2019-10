Już jutro Polacy tłumnie wyruszą na cmentarze, by upamiętnić swoich zamarłych bliskich. Przy tej okazji na grobach pojawią się znicze oraz kwiaty, w wielu przypadkach sztuczne, czyli wykonane z plastiku. Zdaniem Kingi Rusin jest to zupełnie niepotrzebne zaśmiecanie środowiska. Dziennikarka postanowiła więc zaapelować do fanów, by zrezygnowali z takich dekoracji na grobach:

Przeczytaj proszę🙏🏻! Daj lajka jeśli się zgadzasz. Skomentuj, bo to co o tym myślisz jest ważne. Kochani! Nie kupujmy plastikowych kwiatów na groby🙏🏻! To jest nie tylko fatalne dla środowiska, ale też nieestetyczne i nieekonomiczne. Stara plastikowa wiązanka pokryta brudem i kurzem wcale nie „zdobi” miejsca pochówku naszych bliskich przez okrągły rok! Wyrzucona na śmietnik, bo nie nadaje się do recyklingu, będzie rozkładała się kilkaset lat zatruwając powietrze i wody gruntowe😞. Albo zostanie spalona emitując do atmosfery trujące substancje. Te sztuczne kwiaty przyjeżdzają do nas najczęściej z Chin, gdzie produkowane są w toksycznych warunkach, byle szybko, byle tanio bez żadnych norm. To kompletnie niepotrzebna rzecz! W Polsce hodujemy przepiękne chryzantemy, wrzosy, anturium, róże. Mieliśmy słoneczny i ciepły październik, a więc ceny naturalnych kwiatów będą przystępne. Będą wyglądać przepięknie, a kiedy zwiędną ulegną biodegradacji, niczego nie zatruwając. Wspominając naszych najbliższych, którzy odeszli nie zapominajmy o tych, którzy mają jeszcze przyjść na ten świat💚

Jedna z internautek nie dała się przekonać:

A mnie się te sztuczne kwiaty podobają. I pół roku spokojnie wytrzymują. Świeże kwiaty trzeba by zmieniać co 2 tygodnie, nie każdy może tak często jeździć na cmentarz. A tak to będą stały zeschle. Poza tym są w plastikowej doniczce i tak.

Kinga Rusin i na ten argument miała odpowiedź:

ale po co zmieniać kwiaty? Czy zmarli ich potrzebują? Rozumiem w święta bo to tradycja ale poza tym? Jak ktoś bardzo chce może posadzić zimozielone rośliny ale sztuczne kwiaty? Wyglądają po miesiącu STRASZNIE! Pomijając fakt że są trujące...