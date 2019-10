Choć Rafał Szatan już w drugim odcinku odpadł z programu, jeden z plotkarskich magazynów napisał, parę zdążył dotknąć poważny kryzys. Powodem miał być fakt, iż Rafał był zazdrosny o sukcesy żony.

W rozmowie z jastrzabpost.pl Barbara Kurdej-Szatan zdementowała jednak te plotki zapewniając, że jej mąż nie zazdrości jej sukcesów, bowiem ma własną karierę:

Klątwa nas nie dotknęła. Dementuję tą plotkę. Z Rafałem możemy nawzajem polegać na sobie. Teraz Rafał wrócił do nagrywania swojej płyty, więc go znowu nie było, bo był w studiu. Ale wymieniamy się. Ja małą odwożę, on ją odbiera. Dajemy radę.