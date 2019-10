Na zrobienie prawa jazdy Edytę Górniak namówiła stacja TVN. W programie "My Way", który niebawem zadebiutuje na antenie, piosenkarka będzie uczyła się jazdy samochodem, by w finale podejść do egzaminu i zdobyć uprawnienia kierowcy.

Jak donosi "Super Express", mimo iż Górniak jeszcze nie ma prawa jazdy, zasypywana jest propozycjami reklamowymi prze firmy motoryzacyjne. Po dokładnym rozpatrzeniu wszystkich ofert, Edyta zdecydowała się ponoć zostać ambasadorką jednej z samochodowych marek. Zdaniem tabloidu, diva już podpisała kontrakt na 500 tys. złotych. Wysoka gaża to jednak nie wszystko:

Do rąk Edyty może trafić też nowiutki samochód, którym uczy się jeździć w swoim programie. Auto zostało już bowiem dostosowane do życzeń Górniak – ma czerwony kolor, jaki sobie wymarzyła, białe wnętrze oraz… najlepsze nagłośnienie, warte aż 40 tys. zł - czytamy w "Super Expressie"

Pierwszy odcinek programu "My Way", w którym zobaczymy zmagania Edyty Górniak za kółkiem będzie miał swoją premierę na antenie TVN w środę 30 października.