Wojnę zaczął Dowbor, który opublikował serię zdjęć, na których jego małżonka wyszła mało korzystnie. Jakby tego było mało, dodał taki komentarz:

@joannakoroniewska twierdzi, że to ja mam niewyjściową gębę do zdjęć. Pamiętaj Joasiu , że internet nigdy nie zapomina. Wystarczyło 5 minut i mam takie hity, że boję się wracać do domu.😂Dobrze, że zabrakło mi czasu (i odwagi), bo nie miałbym już w ogóle po co do domu wracać.😜😂 Tak - ta dużo starsza Pani na zdjęciu to nie żadna ciocia tylko moja małżonka... wiele lat temu. Swoją drogą jaką przebiegłością musiałem się wykazać, widząc w tej kobiecie potencjał.

Joanna Koroniewska nie pozostała mężowi dłużna i wytoczyła najcięższe działa. Pokazała bowiem fotkę z młodości Dowbora, na której ten wygląda jak członek boys bandu z lat 90-tych. Aktorka napisała:

Drogi @maciej_dowbor. Kiedyś Ci obiecałam, że nigdy, przenigdy tego zdjęcia nie wyciągnę. Sorry, wczoraj po Twoim poście miarka się przebrała. Po makale. 🤷‍♀️🤷‍♀️🤦‍♀️😂😂Nie wiem jak się z tym teraz zmierzysz, ale jakoś będziesz musiał to udźwignąć. 😂😂Z góry uprzedzam, JA go w takiej wersji nie znałam i obawiam się, że RACZEJ bym nie poznała. 😂😂😂

@katarzyna_dowbor_official Ty zawsze wiedziałaś, że Twój syn ma szczęście, że mnie w ogóle spotkał i tak się wyrobił prawda Kochana?!!

Czyj wizerunek ucierpiał bardziej w tej potyczce?