Aktor, który zagrał m.in w "Pułapce", czy serialach Netflixa: "1983" oraz "Wiedźminie", został zaproszony do programu "W roli głównej".

Maciej Musiał nigdy nie ukrywał, że jest osobą wierzącą.

Stałą częścią "W roli głównej" jest gra w szybkie odpowiedzi, polegająca na pokazywaniu papierowych emotikonów: kciuka skierowanego w dół lub ognia. W pewnym momencie prowadząca Magda Mołek zapytała go, co sądzi o seksie przed ślubem.

- Sorry mamo - odpowiedział i podniósł "ogień".

W dalszej części programu wyznał, że chciałby mieć rodzinę, dzieci i dom.

- Jak wchodzę w każdy związek to myślę o tym. Nie chciałbym przez całe życie tylko randkować i spotykać się na chwilę. Charakter kobiety jest najważniejszy, to jest seksi. Musi to być kobieta z pasjami, pozytywna - powiedział.