Edyta Górniak nie raz wspominała w wywiadach o tym, że chciałaby mieć jeszcze jedno dziecko. Gwiazda była bliska realizacji tego marzenia. Będąc w związku z Mateuszem Zalewskim udało jej się zajść w ciążę, którą niestety poroniła. Teraz, kiedy jej przyjaciółka Joanna Krupa oczekuje przyjścia na świat swojego długo wyczekiwanego maleństwa, w Edycie również na nowo odżył instynkt macierzyński. W rozmowie z jastrzabpost.pl zdradziła, że pytała nawet Krupę, czy mogłaby skorzystać z jej materiału genetycznego:

Pytałam ją czy nie odstąpiłaby mi swoich zamrożonych jajeczek. Powiedziała, że trzyma dla siostry na “w razie czego”. Bardzo bym chciała jeszcze raz doświadczyć bycia mamą, także jak widzę małe dzieci, to się rozpływam. Bardzo bym chciała jeszcze raz doświadczyć bycia mamą

Póki co Górniak przygotowuje się do roli cioci, jaką będzie dla córeczki Joanny Krupy:

Już zaprzyjaźniłam z dzieciątkiem, trochę pogadaliśmy sobie, trochę pośpiewałam. Była interakcja i reakcja więc się uśmiechnęłyśmy ze wzruszeniem, bo to niesamowite. Nie zawsze dziecko reaguje, jak się mówi do brzuszka. Już chciałam mówić, żeby wiedziało, że to jest mój głos, że to jest ciocia Edi. To było naprawdę bardzo słodkie i wzruszające.