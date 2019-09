Popisy par biorących udział w aktualnej edycji na swoim Instagramie skomentował były tancerz programu Żora Korolyov. Bardzo krytycznie ocenił taniec Barbary Kurdej-Szatan i jej partnera, Jacka Jeschke:

Nie mogę uwierzyć że jurorzy chwalą dwóch amatorów w jednej parze, którzy udawali że tańczą Cha cha cha... Chyba się jednak nie znam na tańcu 🤣🤣🤣 Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami idzie na dno niestety... Niech wygra Krzysztof Ibisz

Na post Żory odpowiedział mąż Iwony Pavlowić, Wojciech Oświęcimski:

Z tego co piszesz wiem że nie oglądałeś tego programu uważnie. Tancerz w tym tańcu nie był wychwalany tylko przywitany. Dodatkowo zwróć uwagę na to że jury w tym programie ocenia tylko gwiazdę (nie tancerza). Poza tym to był pierwszy odcinek , który zawsze rządził się swoimi prawami i dużą tolerancją. Komentowanie tego w taki sposób nie przystoi Tobie.

Korolyov odpowiedział:

Bardzo uważnie oglądałem program i komentuje to co widzę gołym okiem. Twoja kobieta i dwaj Panowie pochwalili parę którzy zatańczyli jak inwalidzi i powinni odpaść, a odpada para która zatańczyła najlepiej w odcinku za Maserem i Rudą to widać gołym okiem ale nie my dalej będziemy promować to co ma potencjał, a nie to co już ma klasę i powinno przyjść dalej. Nie mów mi co wypada, a co nie wypada bo to jest moja sprawa. Uważam nadal że TzG zszedł na psy i zdania nie zmieniam. Pozdrawiam

Wpisy Żory skomentowała także zastępca dyrektora programowego Polsat, Katarzyna Wajda. Jej zdaniem, sugerowanie, że Jacek Jeshke, który partneruje Basi Kurdej-Szatan w programie jest amatorem, to lekceważenie i zwyczajnie nieprawda. Korolyov dalej jednak obstawał przy swoim:

Hate i niepogodzenie się z porażką? Nie, nie i jeszcze raz nie!!! Sprawiedliwość musi być w tym programie, a nie brak profesjonalizmu. Czułem się tak, słuchając jurorów jakbym słuchał: Steviego Wondera, Andrea Bocelliego i Pana Stanisława z Warszawy co dał auta Rydzykowi....tylko niestety on już nie żyje... 🤣 Jeśli nadal program nosi nazwę Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami , to powinien być oceniany taniec , a nie popularność poprzez jurorów. Popularność pokazują wskaźniki SMS które każda para dostaje od widzów programu, a jurorzy są po to by oceniać merytorycznie taniec. W sobotę zadzwoniło, napisało do mnie tyle osób i się pytali, czy oni są ślepi czy oni aż tak bardzo się nie znają na tańcu że amator tańczy cha che z amatorem, a para Nr. 11 za średnie tango gdzie najwyższą ocena nie powinna przekroczyć 7 punktów dostaje dwie dziesiątki.... Ja skomentowałem krótko: nie znam się chyba na tańcu, śmierdzi tu układami i niesprawiedliwośćią. To był ostatni komentarz co do wyżej wymienionego programu. Przepraszam Państwa ale nie dajcie się manipulować mediom, a nie politycy, a nie jurorzy już Wam nie powiedzą prawdy na tym świecie.

Jednego możemy być pewni. Dopóki "Taniec z gwiazdami" będzie emitowany w Polsacie, Żory Korolyova nie zobaczymy w szeregach tancerzy.