W finałowym odcinku, Damian, który tańczył w duecie z Janją Lesar, rywalizował z Barbarą Kurdej-Szatan tańczącą w duecie z Jackiem Jeschke. W walce o zwycięstwo finaliści przedstawili trzy tańce.

Kurdej-Szatan zatańczyła rumbę do piosenki wykonanej przez jej męża, Rafała Szatana. Za ten występ otrzymała 27 punktów od jury. Drugi taniec, do piosenki Michała Szpaka przyniósł aktorce 29 punktów. Ostatni taniec w stylu show dance Basia wykonała do utworu "Dumka na dwa serca". Ten występ został oceniony na 30 punktów.

Barbara Kurdej-Szatan w "Tańcu z gwiazdami" / AKPA

Damian rozpoczął od hiszpańskigo pasodoble za które zgarnął aż 29 punktów. Podczas drugiego występu Kordas tańczył do piosenki Cleo "Krok za krokiem", którą artystka wykonała na żywo. i otrzymał 27 punktów. Na zakończenie gotujący celebryta wykonał taneczny układ do piosenki "Nie opuszczaj mnie" ze słowami Wojciecha Młynarskiego oraz utworu "Ostatni" Edyty Bartosiewicz. Za ten występ otrzymał 30 punktów.

Damian Kordas w "Tańcu z gwizdami" / AKPA

O ostatecznym zwycięstwie zadecydowali swoimi głosami telewidzowie i to oni uznali, że należy się ono Damianowi Kordasowi. Oprócz Kryształowej Kuli zwycięzca otrzymał 100 tys. złotych.