Przewidując, jakie będą reakcje jej fanów, pod wspólną fotografią ze Śmigielskim Magda Gessler napisała:

Każdy ma prawo oceniać według własnego sumienia.

Fakt, iż restauratorka publicznie okazuje przyjaźń mężczyźnie, którego inna kobieta oskarżyła o stosowanie wobec niej przemocy fizycznej i psychicznej, nie spodobał się fanom gdy Gessler. Jedna z internautek uznała, że Magda lekceważy w ten sposób wszystkie ofiary przemocy domowej:

Koszmar... kobieta kobiecie...jest Pani osoba publiczna...rozumie Pani konsekwencje jakie wiążą się z popieraniem mężczyzny w tym konflikcie? Mogłaby Pani chociaż poczekać na oficjalny wynik sprawy w sądzie.. takim zachowaniem kopie Pani wszystkie kobiety, którym się nie wierzy, jeśli chodzi o przemoc domowa... jeśli okaże się, ze Weronika Rosati kłamie to shame on her, ale jeśli mówi prawdę? Na prawdę zawsze chcemy stawiać kobiety na gorszej pozycji...?

Gessler odpowiedziała:

wyrok sądu jest dlamnie .. najważniejszy przed ... / jest domniemanie o niewinności ..

Magda Gessler to nie jedyna znana postać, która w konflikcie Weroniki Rosati i Roberta Śmigielskiego nie do końca uwierzyła aktorce. O wstrzymanie się z osądzeniem Śmigielskiego zaapelowały także Krystyna Demska-Olbrychska i Ilona Łepkowska.