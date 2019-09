Przez kilka miesięcy byli jedną z najgorętszych par polskiego show biznesu. Niestety ich związek nie wytrzymał próby czasu i każde z nich poszło w swoją stronę. W rozmowie z jastrzabpost.pl Baron potwierdził wcześniejszą wypowiedź Julki, w której ta zapewniała, że rozstali się w przyjaźni:

Absolutnie też z Julią przeżyłem magiczny czas i też jej życzę jak najlepiej. Pozdrawiam Cię serdecznie. Is all good. Tak, jak Julka powiedziała. W przyjaźni powstają związki i powinny się w przyjaźni kończyć.

Kilka dni wcześnie, w podobnym tonie na temat Barona wypowiedziała się Wieniawa:

Ja spędziłam wspaniałe pół roku z Alkiem i serdecznie go pozdrawiam i życzę mu jak najlepiej i to jest tyle, co na ten temat powiem. Związki powinny się rodzić z przyjaźni i tak kończyć - powiedziała dla jastrzabpost.

Gratulujemy klasy. Oby wszystkie pary rozstawały się w takiej atmosferze.