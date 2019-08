W jednym z ostatnich swoich wywiadów, udzielonym dla "Gazety Wyborczej", Andrzej Grabowski ubolewa nad tym, że Jerzy Zelnik obecnie bardziej niż ze swoich ról, znany jest z wypowiedzi popierających partię PiS:

Bardzo lubię film "Faraon" - jest tam ten piękny Zelnik, ach jak pięknie gra, stara się, to jest znakomite. Ostatnio obejrzałem „Faraona” raz jeszcze i naszła mnie taka refleksja: co ty, kolego, ze sobą zrobiłeś? Po co tak zaangażowałeś się politycznie? Po co ci to było? Żeby ktoś wyciągnął ci, że byłeś kiedyś TW?

Zelnik odpowiada koledze i twierdzi, że jako obywatel nie może pozostawać biernym wobec sytuacji politycznej swojego kraju:

Jak człowiek jest obywatelem, to nie może tylko siedzieć w domu i uczyć się wierszyków na pamięć. Czy jest jakaś różnica między dentystą a aktorem w tym względzie? Przecież wszyscy jesteśmy obywatelami tego samego kraju. To co, mam się wypiąć na swój kraj? - powiedział w rozmowie z "Wirtualną Polską"

Jednocześnie aktor dodał, że aktualnie bardziej niż na polityce, skupia się na pracy zawodowej i reżyserowaniu spektakli teatralnych.