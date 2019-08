Aktorka spędza aktualnie czas z rodziną nad polskim morzem i jak większość celebrytów, postanowiła pochwalić się zdjęciami z wakacji na Instagramie. Jedno z nich, na którym ubrana jest w dziewczęcą sukienkę pozuje na wydmach

Wydmowe Love. 💙 U mnie zazwyczaj nawet dresowe, ale to piękne miejsce i krajobraz absolutnie zobowiązuje do innego outfitu. ✌️😂😂🌊🔝 Dobrze, że pogoda piękna bo mam dużo zdjęć z poprzednich lat znad morza, w których kurtka puchowa i ciepła czapa były nad morzem moim must have na każdy dzień. 😂😂✌️A jak Wy spędzacie wakacje?!! Ciepło Wam?!!?

Fani błyskawicznie wytknęli Joannie Korowniewskiej fakt, iż złamała zakaz wchodzenia na wydmy:

Dlaczego wchodzi Pani na wydmy? To obszar chroniony, tak trudno się dostosować?

Aktorka przyznała się do błędu i obiecała poprawę:

wręcz przeciwnie. Słabe to było i więcej nie będę;(((

Pokora gwiazdy została doceniona:

dziękuje. Jestem właśnie nad morzem i co rusz ktoś chodzi pi wydmach, pomimo tabliczek z informacją o zakazie. Zrobiło mi się przykro na ten widok, na Pani zdjęciu.

Postawa Joanny Koroniewskiej jest godna pochwały. Szkoda że inni celebryci nie potrafią tak elegancko przyznać się do swoich błędów.