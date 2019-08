Wszystko zaczęło się od tego, że w trakcie radiowej audycji, Figurski rzucił niewybredną uwagę pod adresem Ewy Minge:

Słuchaj, jak się nazywa ta projektantka z burzą rudych loków? Od kogo ona tę twarz przeszczepiła?

Korwin Piotrowska skarciła kolegę za taką uwagę, jednak kiedy opinia społeczna, w tym plotkarskie media, zaczęły ostro krytykować Figurskiego, jako dobra koleżanka stanęła w jego obronie:

Wszyscy jadą po Figurskim. Zadowoleni, oczyszczeni, lekutcy, jak po ziołowej herbatce na jelita. Jaka ulga...Wreszcie można było się radośnie zesrać. Tabloidy, portale, które wypłacają odszkodowania za pisanie kłamstw i szczucie na ludzi, nagle oburzone, piszą "obrzydliwe", "chamstwo", "dno". Serio, piszą też "poziom", ci, którzy nie osiągneli nic i nie osiągną, choćby nie wiem w jakie anielskie kostiumy teraz się ubrali. Och, jak pięknie, wszyscy walczą teraz z hejtem, łzy wzruszenia zalewają mi oczy, a jeszcze rano byli jako oskarżeni na sali sądowej. Takie "stop hejt" w radosnej i pełnej żenującej hipokryzji wersji z Polandu, gdzie ci, co najwięcej mają za uszami, najwięcej kar i wyroków na koncie, krzyczą teraz najgłośniej, wrzeszczą wręcz, żeby wszyscy słyszeli, jaki niedobry ten Misiek. (...) Nie jestem fanką wszystkich dowcipów Michała i on o tym wie. Nie jestem fanką wielu jego poglądów. O tym też wie. To, co powiedział na antenie było głupie i mega słabe, powiedziałam mu to. Ale to, co się odstawia teraz w stronę Michała, jest absolutną żenadą.

Na facebookowym wpis Korwin Piotrowskiej zareagowała sama Ewa Minge. Projektantka uważa, że Korwin Piotrowska ma spory udział promocji hejtu:

Ok widzę , że temat boli panią . To przypomnę pani recenzje mojej autobiografii . Znalazło się w niej zdanie dotyczące mojego wyglądu . W recenzji , o książce była mowa o mojej aparycji podobno "dziwnej"... Co do jazdy wszystkich po wszystkich , to przypomnę , że prekursorem tego typu rzucania błotem po ludziach ,był bardzo popularny program Magiel Towarzyski . Tam także pojawiały się moje rysy twarzy . Uprzedzałam lata temu , że to Wy dziennikarze kształtujecie normy społeczne ....niestety . Wiec ten Misiek i cała reszta jesteście jak pluszowe zabawki , Bogu ducha winne , że takie zabawne ....bo przecież była to satyra ! Przytulić i ukochać , że takie miłe i zabawne . Nie ! W mojej fundacji mam młodych ludzi pod opieką, którzy boja się iść do szkoły , bo są wyśmiewani z powodu twarzy . Dziecko , które przeszło piekło raka twarzy uczy się w domu , bo je dzieci od potworów wyzywają . Ktoś wyhodował te modę i wieczne zamiatanie pod dywan tylko z powodu , że inni tez to uczynili jest słabe . Zacznijmy od siebie . Pozdrawiam wszystkich zachwyconych występem pana "Miska "

Na post Ewy Minge Karolina Korwin Piotrowska odpowiedziała krótko:

szkoda ze nic a nic pani nie zrozumiała z tego, co napisałam, no ale to już nie mój problem 😉

To zdenerwowało Ewę Minge jeszcze bardziej. Projektantka zarzuciła jej nieuprawnione moralizatorstwo oraz nieumiejętność przyznania się do błędu. Jednocześnie zdradziła, że Michał Figurski osobiście przeprosił ją za swoje słowa:

Wytłumaczę pani co zrozumiałam . Pisze pani ze takie to straszne znęcanie się nad panem Figurskim przez "osoby " media itp , które same uprawiają ten proceder i np. znęcali się nad panią ...tak to uproszcze . Otóż proszę już schować ten ton nauczycielki znudzonej brakiem intelektu u mnie , proszę przestać udawać nadinteligentną . Proszę uznać , że fajnie iż nawet ci , którzy kiedyś się znęcali dzisiaj zaczynaja się temu przeciwstawiać . A może jest zwyczajnie szansa na lepsze , bardziej ludzkie czasy ? To ja byłam i bywam dyżurnym dzieckiem do bicia , nie pani . Pani częściej jednak występowała w roli kata . I ja wszystkim wybaczyłam , co nie oznacza , że nie będę reagowała na takie zachowania i hipokryzje . Bywam omylna , bywam również szkodliwa ale nie niszczę nikogo budując na jego twarzy swojego ego . Postaram się zaliczyć kilka fakultetów aby pani dorównać ale po ludzku poradzę ...czasem warto posypać głowę popiołem , pan Figurski to uczynił i może dzięki temu uniknie bardziej nieprzyjemnych konsekwencji . Panią nawet pochwaliłam u siebie , co pani odebrała za atak . Jak ktoś skomentował dalej ....z własnego doświadczenia nie zauważa pani , że są ludzie pani przychylni ? Zacietrzewienie nad własnym jedynym i prawdziwym poglądem nie rozwija nas .