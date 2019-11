W lipcu, podczas radiowej audycji prowadzonej w duecie z Karoliną Korwin Piotrowską Figurski w mało elegancki sposób zażartował z twarzy Ewy Minge.

Już wówczas, zorientowawszy się, że uraził projektantkę, przeprosił za swoje słowa i wysłał jej kwiaty. Teraz zaś postanowił zaprosić ją do swojego programu

Wierzcie, lub nie.. w najbliższy wtorek damy sobie po twarzach z EWĄ MINGE - tych przeszczepionych i opuszczonych😂 posłuchajcie sami w audycji Niezły Pacjent w Radiu Zet od 21.00..w programie między innymi o walce z nowotworem i bólem ciała i duszy.

O wizycie w audycji Figurskiego napisała także sama Minge. Projektantka wykazała się wobec dziennikarza dużą dozą wyrozumiałości:

Afera była i to gruba ale ...No właśnie niech pierwszy rzuci kamieniem, ten kto nie palnął głupstwa w życiu ? Wszyscy mamy mniejsze lub większe wpadki . Faktem jest, ze te Michała bywają ciut wyrośnięte jak na dobre obyczaje ale także odpowiedzialność za nie jest spora . Jest jedynym człowiekiem mediów, w moim życiu , który po wybuchu wojny atomowej Figurski-Minge , natychmiast wykonał telefon z przeprosinami i zdobywając w znany jedynie sobie sposób adres, wysłał mi piękny kosz kwiatów . Dobił mnie kiedy wpadł na to , ze chce koniecznie zaprosić mnie do swojej audycji i głębiej dopełnić pokuty 🤷🏻‍♀️. Nie szło mu w kontekście powyższych zdarzeń świadczących o odwadze i odpowiedzialności a te cenie niezwykle wysoko, odmówić . Spotkaliśmy się wiec w studio @radio_zet i przez dwie godziny bawiliśmy się doskonale

Minge dodała także, że liczy na dalszą przyjaźń z Figurskim:

Michał także sporo pomaga charytatywnie , sam walczy o swoje zdrowie, a w bliskich spotkaniach trzeciego stopnia okazał się ciepłym i fajnym człowiekiem . Mam nadzieje , ze poskromi swoją wrodzona skłonność do durnych żartów na rzecz cech fajnych, które posiada i będziemy znali się długo i szczęśliwie 🤷🏻‍♀️😉🤗 Lubię takie zakończenia i chętnie biorę w nich udział ❤️