Podczas porannej audycji w Antyradio, Michał Figurski zagadał do współprowadzącej z nim program Karoliny Korwin Piotrowskiej:

Słuchaj, jak się nazywa ta projektantka z burzą rudych loków?

Kiedy dziennikarka odparła, że zapewne chodzi mu o Ewę Minge, Figurski palnął:

Od kogo ona tę twarz przeszczepiła?

Na wypowiedź Michała błyskawicznie zareagowała sama Minge, ale głosy oburzenia dało się słyszeć z wielu stron. Swoją dezaprobatę wyraziła także Maffashion:

No buractwo. Co się dzieje z ludźmi, że pozwalają sobie na tak prymitywne zachowania i komentarze? OK, w necie pełno trolli, którzy gnoją wszystkich i wszystko... a hejt jest uprawiany na porządku dziennym. Ale tu dziennikarz w radiu? Osoba publiczna? Taki poziom? - napisała w swoim poście blogerka.