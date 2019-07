Na Instagramach wielu gwiazd można znaleźć reklamy cateringów pudełkowych, które rzekomo ratują im życie w nieregularnym i czasem chaotycznym stylu życia. Usługę polegającą na dostarczaniu całodziennych posiłków, wymagających jedynie podgrzania oferują też same celebrytki, w tym Ewa Chodkowska, a ostatnio także Małgorzata Rozenek - Majdan.

I choć odbieranie co rano gotowych dań na cały dzień to bardzo wygodna sprawa, zdaniem Anny Muchy niekoniecznie zdrowa. Jak twierdzi aktorka, problem nie leży w samych daniach, bo te zazwyczaj są smaczne i dobrze zbilansowane, a w sposobie ich pakowania:

Po kilku miesiącach stosowania diety pudełkowej, krótko mówiąc wysiadała mi wątroba, albo tarczyca zaczęła się buntować. I lądowałam w szpitalu. Nie jest to kwestia jednej firmy cateringowej. Nie jest to kwestia smaku. Nic nie wygra dla mnie ze świeżo przygotowanym posiłkiem z dobrych produktów. Prawdopodobnie to kwestia częstej i naturalnej, oczywistej sytuacji, w której jedzenie jest podgrzewane w plastiku. Albo jest pakowane na ciepło do plastiku, do tego jest przykryte folią, żeby nam się nie rozpadło w czasie podróży. Tego typu sposób, zdecydowanie nie dla mnie, mój organizm protestuje. Ja protestuję… – powiedziała Mucha w najnowszym Instastories.

Czy Ewa Chodakowska i Małgorzata Rozenek-Majdan ustosunkują się do zarzutów Anny Muchy?