Ewa Chodakowska od pewnego czasu nie jest już tylko ukochaną trenerką Polek, ale także prężnie działającą businesswoman, która co chwilę wprowadza na rynek nowe produkty. Ostatnio media donosiły, że firma Ewa coraz słabiej radzi sobie na rynku. Doniesienia te postanowiła skomentować sama Chodakowska:

Na chwilę zamknęłam buźkę i pomyślałam, że nie będę reagować.. z drugiej strony, czy nie powinnam wykorzystać faktu, ze mam zasięg dużo większy niż niejedne media i powiedzieć prawdę? Według mediów analizujących moje ruchy biznesowe zaliczam właśnie "upadek" .. Natomiast fakty są takie, że to nasz najlepszy rok - wyjaśniła na Instagramie

Chodakowska wyjaśniła także, jaką strategię przyjęła aktualnie w swoim biznesie:

(...) Dwa dni temu, internet zalała fala artykułów na temat spadku wpływów mojej firmy.. o całe 30 % ... Interpretacja? Moje produkty się nie sprzedają, co mogłoby świadczyć o tym, ze są kiepskiej jakości. Jakości za którą daje głowę. Powiem Ci jak jest .. Nasza spółka Bebio.pl zalicza właśnie spadek przychodów, ponieważ na rzecz nowych projektów, zrezygnowaliśmy z wielu działań, które stały pod parasolem spółki. Nie da się robić wszystkiego. Jak zauważyłaś nie ma już np. magazynu "Be Active". Z wielu projektów zrezygnowałam, na rzecz większych projektów, takich jak: produkty spożywcze, przekąski, kosmetyki, catering dietetyczny - i inne - które z miejsca wskoczyły na listę bestsellerów - wyjaśnia.

Na koniec trenerka dodała, że konkurencja tylko czeka na jej potknięcia:

Tym samym staliśmy się poważnymi graczami na rynku. Co, jak się okazuje, wielu firmom nie odpowiada.. No ... jestem celem, wiem o tym. (...) Nie wszystkie osoby, które tu zaglądają życzą mi dobrze ... Muszę zatem rozczarować wszystkie te osoby, które z satysfakcją zacierają łapki na mój upadek .. sorry! Ja dopiero się rozkręcam.