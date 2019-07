Na swoim Instagramie Anna Mucha ostrzegła swoich fanów przed oszustami, którzy ze pomocą jej wizerunku sprzedają suplementy diety na odchudzanie:

Kochane, kilka z was otrzymało na Instagranmie informację, że reklamuję dodatek do diety. Kochani, błagam was, nie wierzcie w to. To jest oszustwo i nie wierzcie w to, że ja wam wciskam jakieś suplementy. Nie bierzcie do ust czegoś, czego wcześniej nie sprawdziliście, co nie jest zdrowe i bezpieczne. Przede wszystkim nie wierzcie w to, że ja wam wciskam tego typu kity, NIE WCISKAM! – mówi zdenerwowana Mucha.

Pomysł, by do sprzedaży tego typu produktów wykorzystać akurat Annę Muchę jest wyjątkowo nietrafiony, bowiem aktorka zawsze podkreśla, że nie jest zwolenniczką odchudzania i pogoni za fit sylwetką. Wyraz temu dała w podsumowaniu do swojego nagrania. Zajadając się lodami gwiazda dodała:

Znam jeden sposób na szybką utratę wagi, nawet w ciągu jednej nocy! Wystarczy odciąć sobie nogę albo urodzić dziecko!