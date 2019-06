Na niedawno założonym profilu Biało Czerwone Serca, Kinga Rusin wraz ze swoim partnerem postanowili napiętnować Polskie Koleje Państwowe za decyzję o niedelegowaniu dodatkowych składów pociągów na festiwal PolandRock:

W imieniu Biało-Czerwonych Serc, apelujemy do władz i Polskich Kolei Państwowych o patriotyczne i ludzkie zachowanie! Dodatkowo zapobiegnijmy kompromitacji Polski, bo za chwile okaże się, że dowozić ludzi na polski festiwal PolAndRock (dawny „Woodstock”) do Kostrzyna będą Niemcy, którzy już szykują dodatkowe połączenia przez Berlin. I wszyscy będą mówić, że Polacy są nietolerancyjni dla polskiej młodzieży i rockowej muzyki.

Zdaniem dziennikarki, za decyzją PKP stoi rząd Prawa i Sprawiedliwości, który robi wszystko, by sabotować projekty Jerzego Owsiaka:

To wygląda na kolejny festiwal wykluczeń ze strony rządu. Wielkiej Orkiestry nie miała prawa poprzeć żadna państwowa firma, czy służba, w tym wojsko, bo Owsiak nie jest akceptowany przez rządzących, a festiwalu z nim kojarzonego nie mogą obsłużyć państwowe koleje!? Nie zgadzajmy się na to i głośno apelujmy do władz! Art. 32 ust.1 Konstytucji: „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.” Koleje, transport publiczny, mają służyć wszystkim.

Państwo powinno zachować się przyzwoicie, a nie z powodu osoby organizatora dyskryminować 70 tysięcy, głównie młodych ludzi, którzy w upale będą próbowali dojechać do Kostrzyna nad Odrą, żeby, jak co roku, od 25 lat, wziąć udział (za darmo!) w jednym z najsłynniejszych i największych festiwali muzycznych w Europie.

Na koniec swojego wpisu, Rusin i Kujawa wystosowali apel do przewoźników:

Apelujemy do PKP Intercity, które się „waha” czy nie omijać w czasie festiwalu Kostrzyna, żeby bez wahania zapewniło transport zgodnie z własnym rozkładem jazdy.

Apelujemy, aby, jak zwykle, Przewozy Regionalne podstawiły składy specjalne i zapewniły bezpieczny transport tym, którzy chcą z niego skorzystać i zapłacić za bilet!

Czy od szalejących pod sceną fanów muzyki lepsi są kibice na stadionach, dla których podstawia się specjalne składy?! Kinga Rusin i Marek Kujawa