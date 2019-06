Minge nieustannie podkreśla, że jest apolityczna i nie chce angażować się w żadne spory. W ostatnim czasie jednak projektantka dzieli się w mediach społecznościowych swoimi przemyśleniami na tematy, które z polityką mają wiele wspólnego. Dwa dni temu chwaliła wprowadzony przez PiS program 500+, dziś zaś postanowiła złożyć życzenia urodzinowe prezesowi tej partii, jednocześnie zachwycając się jego umysłem i talentem:

Otóż życzę jak każdemu człowiekowi -dobrze, życzliwie . Życz drugiemu a i tobie będzie dane. Siejesz nienawiść zbierzesz nienawiść . Nikt kto zasiał zboże nie zebrał raptem kalarepy . Standardowe uszczypliwości w stosunku do pana Jarosława nie robią na mnie wrażenia . Można go lubić lub nie, ale umysł ma ponad przeciętny i wybitny talent strategiczny , co udowadnia na każdym kroku.

Projektantka odpiera też zarzuty, jakie stawiają czasem prezesowi Kaczyńskiemu krytycy:

Kot za towarzysza życia ? Ja mam 6. Jak nie kochać wiec tej strony prezesa? Czy chce dla kraju dobrze? A czy można chcieć dla swojej ojczyzny źle??? Ze nie ma rodziny ? Ma, nie ma żony i dzieci ale kto wie ...może tak wybrał celowo ,by mieć czas nieograniczony i umysł niepodzielony problemami ? Może postawił na Polskę ? Oooo teraz się zacznie jazda bez trzymanki! Zostanę persona non grata co to popiera Prezesa !

Ewa Minge zapewniła, że nie popiera Jarosława Kaczyńskiego, bo nie zna się na polityce i od niej stroni.

Ma człowiek urodziny i ja mu dobrze życzę . Wyklęta już w tym kraju byłam ,za wygląd , za kiczowate projekty, które komplementował świat ,za obronę środowisk homoseksualnych. Kolejne wyklęcie wrażenia na mnie nie zrobi. Kiedyś powiedziałam i było to szeroko cytowane , że lepiej mieć kota za partnera jak statystycznie robić dzieci i nie mieć dla nich czasu ,czy nie płacić alimentów. Czasem warto przyjrzeć się człowiekowi życzliwie, nawet jeżeli nie jest po naszej linii . Moja linia? Rób swoje w swoim świecie , który jesteś w stanie ogarnąć . Polski całej nie ogarniam, jestem zbyt mała ale staram się swój mikroświat rodzinny, zawodowy czy fundacyjny prowadzić dobrze, po ludzku . Popełniam błędy , Wy nie ? Dołączycie się do DOBRYCH życzeń chowający poglądy ?