Jak podaje "Fakt", piosenkarka uznała, że to najwyższa pora, by Allan miał własne lokum. Edyta, która przez całe życie mieszka w wynajmowanych mieszkaniach, chciałaby także, by jej syn uniknął takiego losu.

Allan ma dopiero 15 lat, ale już uczy się samodzielności dzięki szkole z internatem, do jakiej uczęszcza. Górniak jest dumna z tego, jak jej syn przeistacza się z chłopca w mężczyznę.

Z okazji Dnia Dziecka gwiazda opublikowała taki post:

Tęsknie za moim Synalkiem, który robił mi laurki bez okazji. Za tym, którego musiałam tulić na jego spokojny sen i którego mogłam utrzymać w ramionach jedną ręką, kiedy drugą robiłam kawę. Tęsknię ogromnie za chłopcem, który uciekał przede mną kiedy chciałam rozczesać jego skręcone loki. Za czasem, kiedy wspólne zbieranie muszelek miało magiczny sens... 🌼🌝✨ Ale potrzeć na niego, jak przeobraża się w mężczyznę jest równie piękne i emocjonujące.