Klepacka w swoich mediach społecznościowych zamieściła nagranie, na którym widać, jak Kinga Rusin mówi jej, dlaczego uważa, że powinna się wstydzić. Prezenterka opanowanym tonem zarzuca sportsmence homofobiczne wypowiedzi i obrażanie ludzi. Klepacka twierdzi zaś, że zanim zaczęła ją nagrywać, Rusin krzyczała do niej z drugiego końca ulicy "wstyd".

Wideo opublikowane przez Zofię Klepacką zrobiło furorę głównie w prawicowych mediach, które oskarżyły Kingę Rusin o atak na mistrzynię olimpijską. Dziennikarka postanowiła więc opisać całe zdarzenie ze swojego punktu widzenia. Zrobiła to na Instagramie:

Wyjątkowy dzień w wyjątkowym towarzystwie. Wchodząc do lokalu wyborczego minęłyśmy reprezentantkę Polski w windsurfingu, która ostatnio bardziej niż z wyczynów sportowych słynie z homofobicznych, agresywnych wypowiedzi, za które musiała nawet przeprosić swoją koleżankę z kadry (przeprosiny później odwołała). Jako medalistka Olimpijska powinna wiedzieć, że koła na fladze olimpijskiej symbolizują różnorodność i jedność ludzi. Skoro tak bardzo jej to nie pasuje to może nie powinna brać udziału w Igrzyskach? Podziwiam za wyniki sportowe, ale wstyd mi, że osoba która reprezentuje nasz kraj kojarzy się na świecie z pogardą i nienawiścią dla ludzi, którzy myślą i czują inaczej niż ona. Wśród sportowców są też osoby homoseksualne osiągające nieprawdopodobne sukcesy. Czy Klepacka nie podaje im ręki? A może oni jej...? Wstyd pani Zofio - powiedziałam to mijając Panią i powtórzę to tutaj raz jeszcze.

Rusin twierdzi, że w tej sytuacji to Klepacka zachowywała się napastliwie:

Nagrała Pani mnie i moją rodzinę (chociaż moja mama wyraźnie powiedziała Pani, że sobie tego nie życzy). Ciekawy sposób na fejm w prawicowych mediach. Może liczy Pani na medal, tym razem od prezydenta: „medal za ofiarność i odwagę”, w uzasadnieniu: ryzykując życiem odważyła się nakręcić Rusin.

Ps. Prawicowi sensaci grzmią, że zaatakowałam Klepacką i krzyczałam. Serio? Pokażcie mi to nagranie? Ja stałam spokojnie, kiedy pani Klepacka ruszyła na mnie dzierżąc w dłoni oręż w postaci telefonu. Pokrzykiwała, obrażała mnie i nagrywała moją rodzinę, bez jej zgody.