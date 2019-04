Poznały się w bardzo wczesnym dzieciństwie, bowiem ich ojcowie pracowali jako marynarze na jednym statku. Od tego czasu są niemal nierozłączne. Planowały nawet zdawać razem do szkoły filmowej, jednak dostała się tylko Agata. Kasia wkrótce została gwiazdą muzyki i choć ich zawodowe drogi nigdy się nie połączyły, to prywatnie wciąż są bardzo blisko siebie. Jakiś czas temu zamieszkały nawet w tym samym bloku, dzięki czemu regularnie wpadają do siebie na kawę.

W programie Magdy Mołek Kasia Nosowska opowiedziała o tym, na czym polega ich przyjaźń:

To jest bardzo długotrwała relacja. My się znamy strasznie długo i to jest przyjaźń. To nie chodzi o to, żeby siedzieć razem i oglądać żurnale z modą, pożyczać sobie sukienki, to nie o to chodzi. W takich moich trudnych momentach ona była przy mnie i kiedy ona doświadcza trudnych momentów, to też znajduje ona mnie. I to jest naprawdę niezwykłe

Teraz, kiedy Agata Kulesza przechodzi przez dramat rozwodu, bliska obecność przyjaciółki z pewnością jest pomocna.