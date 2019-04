Prezenter na swoim Instagramie opublikował zdjęcie z tabloidem, który sensacyjne doniesienia o testamencie jego mamy zamieścił na głównej stronie. Maciej zakpił z całej sytuacji:

Mamusiu!!! Jak możesz?! A ja tak liczyłem, że się obłowię!! 😜😂 My @joannakoroniewska już od dawna dzielimy skórę na niedźwiedziu, a Ty chcesz wszystko przepisać na te sierściuchy?! A co z Twoimi dziećmi?! Co z wnuczkami?! Why why why ?! 😂😂😂😂😂 #alenius #tabloid #faktrządzi #niusyzdupy #ktotowymyślił #brawowy #spadek #testament #zostajezniczym #jakzyc

W rodzinną dyskusję włączyła się także żona Macieja, Joanna Koroniewska:

Drogi Mężu a Ty znowu o tak ważnych i fundamentalnych i zdecydowanie ważących o losie naszej całej Familii sprawach informujesz mnie w ten sposób... I cóż ja mogę?!? Ja maluczka?! A już normalnie w marzeniach torebkę Chanel kupowałam.. Chciałam Birkin, ale chyba jednak wcale do mnie nie pasuje... No cóż pozostaje mi tylko westchnąć głęboko i smutno ... Bo przecież kasa w życiu to podstawa co nie ?! A ja wiem że @katarzyna_dowbor_official i tak nas wszystkich przeżyje więc Twój smutek drogi Maćku niepotrzebny i zbyteczny.. Ukoję go w zaciszu czterech ścian. Dziś wieczorem. Pozwalając Ci kolejny raz nie sprzątać może nawet troszkę popedałować. Wypoć swoje smutki. Wypoć. 🚴‍♂️💪✌️Pozdrawiamy ze spaceru. Twoje Dziewczyny.✌️👍💛 #omg #news #keepsmiling #

Rozważania dzieci na temat jej spadku skomentowała w końcu sama zainteresowana. Katarzyna Dowbor na swoim Instagramie napisała:

@maciej_dowbor @joannakoroniewska wybaczcie!!! 😂😂😂 Myślałam, że Fakt tego nie odkryje!!! 🤣😳😉 Nie martwcie się jednak... 😘 Rozmawiałam z moimi „sierściuchami”, które postanowiły się z Wami podzielić spadkiem!!! 👍😍😉🤪

Całuję! ❤️ Kochana Mamusia