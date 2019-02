Na swoim profilu na Instagramie Mateusz Zalewski opublikował zdjęcie z piękną kobietą, które podpisał emotikonem w kształcie serca. Jak udało się dowiedzieć "Super Expressowi", nową wybranką mężczyzny jest modelka i malarka Katarzyna Chmiel.

Poproszony o komentarz Zalewski potwierdził, że jest obecnie w nowym związku:

Nie zaprzeczam, ale nie chcę zdradzać szczegółów. Powiem tylko tak: ta miłość mnie uratowała i na tym zakończmy rozmowę

A co na to sama Edyta Górniak? Diva nie skomentowała nowego związku swojego byłego chłopaka, ale na jej Instagramie pojawił się tajemniczy wpis:

Serce moje, gdzie Ty jesteś ? Wróć do swojego Domu.. Zobacz zrobiłam Ci nowe miejsce. Odpoczęłam, zatrzymałam machinę. Oddycham głęboko i słucham ptaków. Wróć do mnie. Przed nami nowy rozdział przecież. ❤️ Zatroszcz się o swój organizm, bo to jedyny dom Twojej Duszy. 🙏✨

Czy ten post był skierowany do Mateusza Zalewskiego?