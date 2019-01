Dwa miesiące temu Edyta Górniak potwierdziła, że jej związek z kierowcą rajdowym, Mateuszem Zalewskim przeszedł do historii. Początkowo gwiazda nie zdradzała powodów swojej decyzji, ostatnio jednak, w bardzo osobistym poście opublikowanym na Facebooku wyznała, że ta relacja była niedojrzała. Wspominając utratę ciąży, napisała:

Ufam Mojemu Stwórcy. Bezwarunkowo.

Jeśli związek dwojga ludzi miał okazać się niedojrzały, bylibyśmy egoistami chcąc dla własnego spełnienia skazać bezbronne życie na niewłaściwy dla niego Dom.

Pan Bóg już to wiedział, zanim zrozumieliśmy to my.

Teraz magazyn "Życie na gorąco" donosi, że w życiu Edyty pojawił się nowy mężczyzna:

Ma na imię Tomasz. Mieszka w Sopocie. Ma za sobą karierę sportową. Jest też tatą dwóch córek. Gwiazda wprawdzie nie obserwuje konta pana Tomasza, ale polubiła jego zdjęcie z córką. On z kolei obserwuje konto Edyty i jej syna Allana. Niedawno wstawił na swój profil filmik, na którym czule gładzi kobiecą dłoń. Tak się składa, że identyczne paznokcie, jak te na zdjęciu, ma teraz Edyta Górniak!

Piosenkarka na razie nie skomentowała tych doniesień. Czy niebawem zobaczymy u jej boku nowego ukochanego?