Byli razem przez kilka miesięcy i wyglądali na bardzo zakochanych. Niespodziewanie jednak Edyta Górniak postanowiła odejść od Mateusza Zalewskiego. Diva nie zdradziła co skłoniło ją do takiej decyzji, ale opublikowany ostatnio na Instagramie post sugeruje, że ukochany oczekiwał od Edyty zbyt wielu poświęceń:

Coco Chanel mawiała – Kobieta zakochana, to kobieta stracona.

Cóż, wolimy myśleć jednak, że Miłość daje nam w życiu parasol ochronny. Bo kiedy coś jest tak potężne, któż ośmieliłby się to burzyć ? … Kiedyś myślałam, że poświęcenie wszystkiego dla Miłości, jest jej pięknym dowodem, a także mocnym wyrazem dojrzałości. Dziś myślę, że kiedy się kogoś Kocha, oczekiwanie dostosowania się kogoś dla Naszej wygody, przyzwyczajeń i przekonań, jest wręcz zaprzeczeniem tej Miłości. Uwielbiajmy kogoś za to jaki jest, nie „pod warunkiem że..” Wierzę, że w życiu jest przestrzeń na wszystko, kiedy dobrze się wykorzysta każdą jego chwilę. Szkoda, że budowanie normalności w dzisiejszym Świecie, staje się tak trudne dla tak wielu z Nas… Jeśli gdzieś tam, wśród instagramowców, za pięknie wykreowanymi postami kryją się zmiażdżone Serca, przepełnione strachem przed ułożeniem nowego, lepszego planu.. wiedzcie, że nie jesteście Sami. Bo cokolwiek Nas dzieli, jesteśmy przecież z tego samego kruszcu 🙂 To tylko życie. Taki jego etap. Wspierajmy się. Przetrwamy.

Myślicie, że ten związek ma jeszcze jakieś szanse?