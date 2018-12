No! Tak to można mieszkać. Ja to szanuję :) Pozdrawiam Machnice - napisała Edyta na swoim profilu trzy dni temu pokazując zdjęcie stodoły z jej wizerunkiem

Ponieważ fani zareagowali bardzo entuzjastycznie, gwiazda postanowiła odwiedzić pomysłowych gospodarzy. Okazało się, że za zdjęciami Edyty na stodole kryje się smutna historia. Piosenkarkę przywitała gospodyni posesji, pani Barbara. Billboard na stodole zawiesił zaś jej nieżyjący już mąż, ponieważ gospodarstwo było wielokrotnie niszczone przez pożary i powodzie. Brak funduszy spowodował, że mąż pani Barbary osłonił zniszczoną część stodoły dużym plakatem z wizerunkiem Edyty Górniak.

Poruszona losami rodziny oraz niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony właścicielki gospodarstwa oraz jej córki, piosenkarka postawiła im pomóc. W tym celu zorganizowała na swoim profilu zbiórkę na remont dachu.

Kochani, jeśli chcielibyście się przyłączyć i pomóc tej wspaniałej i skromnej rodzinie położyć nowy dach, damy im wspólnie najpiękniejszy prezent, którego nie mają już przez długie lata - uczucie bezpieczeństwa.