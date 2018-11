Jako pierwszy informację o rozstaniu Wendzikowskiej i Bazyla podał Pudelek. Powołując się na anonimowe źródło z otoczenia Anny, portal donosi, że związek dziennikarki i biznesmena zakończył się zaledwie miesiąc po narodzinach ich wspólnego dziecka. Decyzję o rozstaniu miał podjąć Jan Bazyl.

Teraz doniesienia te potwierdza "Fakt". Tabloid twierdzi, że partner Anny Wendzikowskiej nie spodziewał się, że narodziny dziecka mogą tak bardzo przewrócić jego życie do góry nogami:

Ten człowiek nie był przygotowany na to, że kobieta po porodzie wymaga trochę więcej opieki i uwagi. Okazała się, że noworodek wywraca życie do góry nogami, a on zdecydowanie nie był na to przygotowany - twierdzi informator "Faktu"

Przypomnijmy, że oprócz maleńkiej Antosi, Anna Wendzikowska jest również mamą 3-letniej Korneli, która jest owocem jej związku z muzykiem Patrykiem Ignaczakiem.