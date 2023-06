Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale próbuje swoich sił jako prowadząca. Ostatnio można ją było oglądać w roli współprowadzącej program "You Can Dance. Nowa Generacja". Teraz również wspólnie z Olkiem Sikorą, jak miało to miejsce w tanecznym show, będzie prowadziła koncert "Debiuty" podczas 60. KFPP w Opolu.

Edyta przyznaje, że nie widzi siebie w roli pełno etatowej konferansjerki telewizyjnej.

- Mnie jest dobrze na scenie. Uwielbiam to miejsce, tę energię. Wielką radością jest dla mnie zaproszenie do pracy przy jubileuszowym koncercie. Opole to od lat wielkie święto muzyki w naszym kraju. Trochę z przymrużeniem oka zazdroszczę tym pięknym głosom, które mogą wybrzmieć z tej sceny. Skoro nie mam talentu do śpiewania, to mogę współtworzyć tę przestrzeń prowadząc - mówi Edyta.

I choć nie śpiewa na scenie Opola, zdradziła nam, że próbuje swoich sił właśnie w śpiewie.

- Rozwijam swój wokal, chodzę na lekcje wokalu, ale myślę, że to nie jest jeszcze ten moment żeby się tym dzielić. Będę bardziej adekwatna w roli gospodyni - śmieje się.

Edyta w rozmowie zdradza, że tegoroczny koncert "Debiuty" będzie miał nieco inną formułę niż dotychczas. Jaką? Zobaczcie nasze WIDEO.