Edyta Herbuś ma za sobą bardzo pracowity czas. Najpierw współprowadziła wraz z Olkiem Sikorą program "You Can Dance. Nowa Generacja", potem w tym samym duecie wystąpiła na festiwalu w Opolu.

Nadszedł, więc czas na zasłużony wypoczynek. Właśnie wybrała się na wakacje. Pojechała na nie zapewne ze swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Na swoim Instagramie zamieściła nagranie, na którym widać, jak pozuje na plaży. Tancerka może pochwalić się idealną figurą, więc na wideo nie zabrakło śmiałych póz.

Herbuś do krytykującego ją obserwatora: Jak to nie twoja bajka, to raczej tu nie zostawaj

Choć większość fanów komplementowała jej nagranie, pojawili się też tacy, którym nagranie nie przypadło do gustu.

Już nie te lata. Tragedia ciało się robi!!! – napisał.

Edyta nie pozostawiła tego komentarza bez odpowiedzi.

A mnie się te lata bardzo podobają i ciało też. Jak to nie twoja bajka, to raczej tu nie zostawaj, bo „lepiej” już nie będzie - napisała.

Mężczyzna nie dawał za wygraną i znowu zostawił komentarz.

Mam prawo do wyrażenia swojej opinii. Po to tu jesteś. I po prostu robisz się brzydka. Proste! – czytamy.

Edyta znowu postanowiła odpowiedzieć. Kolejny raz stwierdziła, że jest zadowolona ze swojego wyglądu. Nie obyło się bez ironii.

No i super! Chociaż raczej mnie nie przekonałeś, księciuniu. A jestem tu, bo lubię. I pięknie mi z tym nadal. Może tak być, że to ty masz zbyt plastikowe gusta jak na ten profil. Jawisz mi się jako mężczyzna fascynujący. Zmieniłam zdanie! Weź, jednak zostań… Taki chłop to skarb. Pewnie kobiety uwielbiają twoje wyrafinowane towarzystwo –napisała na koniec.