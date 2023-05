Podczas tegorocznego Polsat SuperHit Festiwalu w Sopocie Michał Wiśniewski wystąpi wraz z córką Etiennette.

Wybór padł na dwa utwory - "Ikara" oraz "Keine Grenzen", którym Ich Troje wywalczyło 7. miejsce podczas 48. Konkursu Piosenki Eurowizji.

- Utwór "Ikar" to emocjonalne wyzwanie. Robimy to na festiwalu, gdzie śpiewa się same przeboje. Rzadko się zdarza, że jestem poruszony czymś, co sam wykonuję - wyznaje Michał Wiśniewski.

Jak Michał Wiśniewski podchodzi do występów z córką?

Zapytany o to, jak podchodzi do wspólnych występów z córką mówi, że Eti występuje z nim coraz częściej.

- Chciałbym rozwinąć nad nią skrzydła żeby jej żadna krzywda nie spotkała - mówi.

- Często boję się o to, jak jej pójdzie, płaczę, bo lubię sobie łezkę uronić. Boję się o nią, jak o każde swoje dziecko. Nie udzielam jej rad, nie chcę jej zmieniać. Jest jaka jest. Nie jest Michałem Wiśniewskim, tylko córką Michała Wiśniewskiego - stwierdza artysta.

I dodaje, że ma nadzieję, że Eti odziedziczyła talent po mamie, czyli Annie Świątczak. - Jeśli Eti godzi się na to wspólne śpiewanie, to znaczy, że to do niej trafia - uważa.