Michał Wiśniewski i jego żona Pola Wiśniewska po raz drugi zostali rodzicami. We wtorek (16 maja) na świat przyszedł drugi syn pary Noël Cloé.

Lider zespołu Ich Troje ma czworo dzieci z poprzednich małżeństw: Fabienne, Etiennette, Vivienne i Xaviera, a jego żona jest mamą: Julii, Poli, Piotra i Adama.

Myślę, że tak. Nigdy nie planowałem trzeciego dziecka, czwartego, czy piątego. To jest naturalne, jeżeli obydwoje rodzice czują taką potrzebę, a my ją czuliśmy. Bardzo się z tego powodu cieszę i patrzę z dumą za każdym razem - odpowiedział na pytanie, czy to jego ostatnie dziecko, rozmawiając z portalem Plejada.

Wiśniewski o porodzie: Polcia czuje się dobrze

Wiśniewski wyznał, że poród syna nie należał do najłatwiejszych.

Polcia czuje się dobrze, to był wbrew pozorom bardzo trudny poród dla niej.Ona ma to porównanie, bo to jest jej szósty poród. Mogę powiedzieć, że teraz czuje się bardzo dobrze i mam nadzieję, że za dwa dni wyjdzie do domu - wyznał.

Pola zdecydowała się na naturalny poród. Wiśniewski stwierdził, że podobnie jak jego dwie poprzednie żony Mandaryna i Ania Świątczak, jest silną kobietą.

Bardzo silna matka i bardzo silna kobieta. Myślę, że Marta i Ania były bardzo silne. Zresztą jak każda matka - mówił.