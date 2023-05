Paulina Sykut-Jeżyna w rozmowie z dziennik.pl przyznała, że Polsat Super HitFestiwal jest dla niej trochę, jak "wakacyjny wyjazd".

- Tutaj jest magia, atmosfera nadmorska, trochę tajemnicza, atmosfera imprezy, jak na wakacyjnym wyjeździe. W powietrzu unosi się zapach przygody, to wyjątkowe miejsce i czas. Nie tylko dla prowadzących, ale i dla artystów - uważa prezenterka.

Paulina wyjaśnia, że przygotowania do tego wydarzenia rozpoczynają się już kilka tygodni wcześniej. - Przygotowujemy się merytorycznie, omawiamy scenariusz, poznajemy artystów, bo nie zawsze wszystkich zwłaszcza z tej młodej sceny znamy. Mamy próby i przygotowujemy też stroje, Przymiarki mam już od miesiąca - mówi Paulina.

W jakiej kreacji pojawi się na scenie? Zobaczcie nasze WIDEO.

Sykut-Jeżyna o Dodzie: Ona lubi element zaskoczenia, podobnie jak ja

Paulina zapytana o Dodę, która zadebiutuje w tym roku na festiwalu jako prowadząca, odpowiada, że nie będzie mogła wspólnie z nią poprowadzić koncertu.

- To będzie bardzo ciekawe. Ona lubi element zaskoczenia, podobnie jak ja. Wydaje mi się, że będzie i wesoło, i emocjonująco. Żałuję, że nie w ciągu mojego dnia, ale być może kiedyś będę miała przyjemność - mówi Sykut-Jeżyna.

- Na całym świecie powołuje się do takich zadań artystów. Myślę, że to doskonały wybór i będę trzymać kciuki. Przyjdę pokibicować za kulisami. Naprawdę z ogromną sympatią i ciekawością odnoszę się do tego - dodaje.