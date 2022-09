Piotr Trojan w filmie "Johnny" Daniela Jaroszka wciela się w postać Patryka Galewskiego. To chłopak, który miał na bakier z prawem a w ramach prac społecznych trafił do hospicjum prowadzonego przez księdza Jana Kaczkowskiego.

Postać, jaką gram w filmie „Johnny” to prawdziwy bohater. To zawsze jest niesamowite przeżycie grać prawdziwą postać – mówi Piotr Trojan.

To jest postać prosta, ale niezwykle złożona. Jest to chłopak, który w ramach prac społecznych trafił do hospicjum księdza Kaczkowskiego. Po tym spotkaniu przeszedł niesamowitą metamorfozę i teraz jest zupełnie innym facetem. Jest teraz wspaniałym, genialnym kucharzem. Taka historia trochę od „zera do bohatera” - stwierdza aktor.

Jakim doświadczeniem była dla Piotra Trojana wizyta w hospicjum?

Odwiedziłem hospicjum w Pucku, podobnie jak inne hospicja, w których pracowałem jako wolontariusz. To jest mocne doświadczenie – wyznaje w rozmowie z dziennik.pl Piotr Trojan, który w filmie „Johnny” gra Patryka Galewskiego.

Jak dziś postrzega hospicja? Czy nadal uważa, że oddanie bliskiej osoby do takiego miejsca jest czymś złym? Zobacz WIDEO