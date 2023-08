Festiwal w Sopocie. Tak prezentowały się gwiazdy w Operze Leśnej [FOTO]

W poniedziałkowy wieczór rozpoczął się Top of the top Sopot Festival 2023. Otworzył go swoim występem Krzysztof Zalewski. Nie tylko muzyka przyciągała uwagę zgromadzonych. Zobaczcie, jakie kreacje na ten wieczór wybrały prowadzące oraz artyści.

1 Paulina Krupińska-Karpiel, Aleksandra Filipek, Małgorzata Rozenek-Majdan prowadziły koncert pod hasłem #I DANCE otwierający festiwal w Sopocie. AKPA 2 Anna Senkara, Gabi Drzewiecka, Julia Wieniawa to kolejne trzy prowadzące ten koncert. Wszystkie panie postawiły na połyskujące suknie. AKPA 3 Anna Karwan wykonała jedną z piosenek zespołu Manaam. Miała na sobie czerwone spodnie oraz top z głębokim dekoltem. AKPA 4 Sara James wybrała na ten wieczór najbardziej kosmiczną stylizację. Szerokie spodnie, dopełniała bluzka z szerokimi ramionami w kolorze żywej czerwieni. Na scenie dołączyła do Natalii Przybysz, Anny Karwan i Margaret i razem z nimi wykonała utwór Kayah "Supermenka". AKPA Reklama 5 Natalia Przybysz, która rok temu zdobyła Bursztynowego Słowika wykonała piosenkę "Zen". Swój występ zadedykowała Tinie Turner. AKPA 6 Margaret postawiła na kreację w kolorze ciemnego brązu. Spodnie ozdabiał brązowy pasek z szeroką klamrą. Piosenkarka zaśpiewała utwór "Jenny". AKPA