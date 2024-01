Zobaczyć Neapol i umrzeć – stwierdził kiedyś Goethe zachwycony stolicą Kampanii. W kontekście mafijnej sławy tego miasta powiedzenie to może nabrać nowych barw, ale turyści mogą się tam czuć raczej bezpieczni. Pokocha to miasto każdy, kto lubi gwar, południową wylewność i muzykę.

Bo neapolitańczycy uwielbiają śpiewać. O tradycyjnej muzyce Neapolu opowiedział w dokumentalnym filmie pt. "Passione" (2010) John Turturro.

"Neapol to miasto namalowane za pomocą dźwięków. A muzyka stanowi jeden z najważniejszych jego elementów" - mówił John Turturro, znany amerykański aktor z włoskim rodowodem, który zajmuje się także reżyserią.

Neomelodica wybuchła w latach osiemdziesiątych

W piosenkach, które wykonują w "Passione" śpiewacy, słychać rytmy reggae, dźwięki tammuriaty, gardłowe północnoafrykańskie zaśpiewy. Neomelodica, nurt muzyczny, który wyrósł na potęgę w latach osiemdziesiątych w Neapolu, na tych miejscowych tradycjach brzmieniowych bazuje. To muzyka tych, którzy marzą o dobrym, kolorowym życiu i romantycznych miłościach, choć ich codzienność bywa mroczna. Muzyka wykluczonnych.

“W pewien sposób neomelodica jest czymś takim w Neapolu jak hip-hop w USA” - powiedział profesor Marcello Ravveduto z Uniwersytetu w Salerno dziennikarzowi "The Guardian".

Teksty piosenek gwiazd neomelodiki to mieszanka miejscowego dialektu z włoskim. Śpiewają o utraconej miłości, zdradzie, seksie, narkotykach, rozbitych domach i zbrodniach. Bywa, że piosenki opowiadają o rodzinach mafijnych, walce z policją i o tych, którzy złamali mafijną przysięgę. Jeśli chodzi o organizacje mafijne i jej żołnierzy, to w piosenkach pojawiają się głównie camorryści i ludzie związani z cosa nostrą.Neomelodica to potężny przemysł muzyczny, wytwórnie, impresaria, itp.

Gromada gwiazd i tzw. życiowe teksty

Jak mówi w wywiadach jeden z gwiazdorów nurtu, Gianni Firellino, neomelodica jest mocno zakorzeniona w lokalnym folklorze, ma świetną muzykę i życiowe teksty. Fiorellino to muzyczna instytucja, od 1993 r. wydał 13 albumów. Koncertuje w całych Włoszech, a bilety wyprzedają się na pniu. Jako jedyny artysta związany z neomelodiką śpiewał na festiwalu w San Remo.

Inne gwiazdy tego nurtu to m.in. Niko Pandetta, Tony Colombo, Natale Galletta, Daniele De Martino czy Tommy Riccio. Gdy popatrzymy na liczbę wyświetleń ich piosenek na YouTube, okaże się, że wiele z nich ma kilkadziesiąt milionów odtworzeń.

Przeboje noemelodiki rozbrzmiewają w lokalnych rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych, takich, które często są kontrolowane przez organizacje mafijne.

Historia Tony’ego Colombo, czyli ślub z mafią

Tony Colombo jest gwiazdą nurty neomelodycznego, znaną w całych Włoszech. Koncertował też za granicą, m.in. w Belgii. W 2014 r. wziął udział we włoskiej odsłonie programu "Taniec z gwiazdami". Jesienią ubiegłego roku było o nim głośno w całych Włoszech, ponieważ on i jego żona, Tina Rispoli, zostali aresztowani podczas policyjnej akcji wymierzonej w mafijny klan Di Lauro.

Tina Rispoli to wdowa po mafijnym bossie z Camorry, Gaetano Marino. 28 marca 2019 Tony Colombo i Rina Rispoli wzięli ślub. To była wielka festa w Neapolu. Ślub przyciągnął uwagę mediów, zwłaszcza Mediaset Berlusconiego, przychylnym okiem na niego zerkały władze miasta.

Cieszyli się fani gwiazdora i ci, którzy związani byli z mafią. Mówiono, że to związek muzyki i sławy z pieniędzmi i zbrodnią.

Tina i Tony byli razem od 2017 r. Dla niej piosenkarz zostawił żonę, Luanę La Rosa, która jest córką jego muzycznego producenta. W oficjalnym teledysku do wielkiego przeboju Colombo pt. "Ti Aspetto all'Altare" (czekam na ciebie przy ołtarzy), widać uśmiechniętą Tinę.

Fabiana i typ męski, niewykształcony i wytatuowany

Neomelodica to także śpiewające kobiety. Jedną z wielkich gwiazd jest Fabiana. Jej piosenka pt. "Malessere" (podły nastrój, kiepskie życie) opowiada o tym, że właściwym facetem dla niej jest typ zazdrosny, męski, który potrafi tańczyć nocą tarantellę, wytatuowany i z brodą. Ktoś elegancki i wykształcony absolutnie odpada.