Mateusz Janicki, aktor znany między innymi z serialu TVP2 "Na dobre i na złe", który ostatnio wystąpił także w "Zielonej granicy" Agnieszki Holland, zamieścił w sieci mocny wpis na temat nowego rządu. Aktor był za zmianą władzy w Polsce. Teraz jest jednak rozczarowany brakiem działania w sprawie imigrantów. Swoim postem wbił kij w mrowisko i wywołał burzliwą dyskusję.

Mateusz Janicki: Jestem naiwniakiem

Mateusz Janicki oczekiwał konkretnych i szybkich działań rządu Donalda Tuska w zakresie polityki imigracyjnej. Jestem naiwniakiem. Wszystkie studia, książki i 40 lat tego nie zmienią. Miałem nadzieje, że zmiana władzy w Polsce przyniesie zmianę standardów rządzenia, że w końcu będzie przestrzegane prawo zapisane w Konstytucji i konwencjach stanowiących polski porządek prawny. Zawsze i wszędzie, w stosunku do każdej osoby przebywającej na terytorium Polski. D…. nie będzie - zaczął swój wpis Janicki, a potem było jeszcze mocniej.

Tusk mówi o bezpieczniej granicy niby innymi słowami od Błaszczaka ale kreśli tę samą wizje. Nie słyszę również nic o reformie SG, służby, która została zniszczona, zdemoralizowana i skryminalizowania przez PiS. Wg premiera jej działania mają bardziej budzić akceptację. To może koncert „Murem za mundurem" albo kartka do mundurowych na granicy. Jednak w tej całej złości na funkcjonariuszy nowej władzy najbardziej jestem zły na siebie. Naprawdę naiwnie wierzyłem, że obietnica przywrócenia rządów prawa zostanie spełniona .... - tłumaczy aktor we wpisie na Instagramie.

No to jak nie jesteś biały i nie mówisz po polsku dalej będziesz miał p*******e, a nie daj Boże coś przegoniło cię z domu. Dla ciebie gościnna, chrześcijańska, zbudowana na prawach człowieka, praworządna Europa ma zimny las, ciężarówkę, bramkę w płocie i wypchnięcie pod białoruskie pałki — dodał.

Komentarze do wypowiedzi Mateusza Janickiego: daj szansę

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Na słowa aktora zareagowali m.in. Grażyna Wolszczak i Antoni Pawlicki. Ej, Mateusz! Daj szansę! Ta władza musi ten problem rozwiązać ostrożnie i ewolucyjnie. (...)Za wcześnie na takie podsumowanie, które tu zrobiłeś. Ale rozumiem frustrację — napisała aktorka.

Z kolei Pawlicki stwierdził: Mateusz, poczekaj. Informacja z wczoraj jest taka, że Sekretarzem Stanu w MSWiA został prof. Maciej Duszczyk. (...) Wiem, jakie ma plany dotyczące działań na pograniczu.