Zanim film "Zielona Granica" trafił do kin, zyskał szeroką uwagę mediów. Reżyserka Agnieszka Holland podjęła temat kryzysu migracyjnego, który stanowi wyzwanie nie tylko dla Polski, ale także dla całej Europy od wielu lat. Produkcja ta wywołała duże kontrowersje wśród polityków partii rządzącej. Jarosław Kaczyński nazwał ją "przemysłem pogardy" i obarczył opozycję tą inicjatywą. Andrzej Duda także wyraził swoją krytykę. Jednak to tweet Dariusza Mateckiego, polityka Suwerennej Polski, wywołał największe oburzenie wśród internautów.

Aktorzy stają w obronie "Zielonej Granicy"

Aktorzy nie tylko bronią filmu "Zielona Granica", ale także samej reżyserki, Agnieszki Holland. Mateusz Janicki, w rozmowie z portalem "Plejada", określił polityków z PiS jako "smutnych panów". Teraz w mediach społecznościowych pojawił się również wpis Anity Sokołowskiej, w którym zachęcała każdą świadomą osobę do obejrzenia filmu przed publiczną krytyką.

Świadoma osoba powinna pójść i mieć swoje zdanie na temat "Zielonej Granicy" - napisała Anita Sokołowska.

Anita Sokołowska wypowiedziała się na temat "Zielonej Granicy"

Po premierze filmu Anita Sokołowska opublikowała wpis na Instagramie, zachęcając swoich fanów do powstrzymania się od wydawania opinii przed obejrzeniem "Zielonej Granicy".

Tyle słów zostało wypowiedzianych na temat nowego filmu Agnieszki Holland. A ja sobie myślę tak, świadoma osoba powinna pójść i mieć swoje zdanie na temat ZIELONEJ GRANICY. Ostatnie słowa filmu wypowiadane przez jednego z bohaterów filmu brzmią "mnie tam nie było". A ja tam byłam - i to, co przeżyłam i doświadczyłam mocno pokrywa się z tym co zobaczyłam podczas projekcji filmu. W rozmowach z wolontariuszami, którzy przyjechali na premierę, dominowało hasło "uczciwy film". Jest to film o człowieczeństwie i o tym jak wielką lekcję mamy do odrobienia my wszyscy - napisała aktorka na Instagramie.

Maja Ostaszewska skomentowała słowa Anity Sokołowskiej

Pod wpisem Anity Sokołowskiej na temat "Zielonej Granicy" pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jedni internauci przyznali rację aktorce, inni wręcz przeciwnie.

Na pewno obejrzę, wydaje się bardzo wartościowym i prawdziwym filmem; Bardzo cieszę się z tego filmu.; To prawda Pani Anito. Ten film trzeba zobaczyć, aby móc wypowiedzieć się i mieć swoje zdanie na jego temat; Obejrzymy !! Koniecznie i obowiązkowo - pisali niektórzy internauci.

Post aktorki skomentowała także sama Maja Ostaszewska, która w "Zielonej Granicy" gra główną rolę. Aktorka napisała:

@anita_sokolowskaa to jest też o Tobie. Dziękuję za wszystko❤️ .

Na co Anita Sokołowska odpowiedziała:

Maja jesteś odważną Kobietą !!! Dziękuję ❤️ robisz więcej niż tysiące ludzi ❤️