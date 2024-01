Wokalistka ogłasza, że odtąd reprezentować ją będzie zarejestrowana na nią spółka ArtRooijens i w sprawach współpracy prosi o kontakt wyłącznie z nią.

Kayah i Tomasz "Tomik" Grewiński wytwórnię Kayax założyli w 2001 r. Początkowo firma miała wydawać jedynie albumy samej artystki, z czasem katalog zaczął się powiększać. Obecnie Kayax jest jedną z największych polskich wytwórni płytowych. Wydaje takich artystów jak: Mery Spolsky, Reni Jusis, Tomasz Ziętek, Nosowska, Hey, Reni Jusis, Brodka, Julia Wieniawa, Karaś/Rogucki, Krzysztof Zalewski czy Król.

Pragnę poinformować, że z dniem 2 stycznia 2024 r. uległa rozwiązaniu moja współpraca menadżerska z panem Tomaszem Grewińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Grewiński KAYAH – napisała Kayah.

Będzie jeszcze jedno oświadczenie Kayah

Jak wyjaśniła artystka, w sprawie Tomasza Grewińskiego wyda osobne oświadczenie.

Jednocześnie wskazuję, że liczę na to, iż pan Tomasz Grewiński doprowadzi do profesjonalnej realizacji koncertów i innych działań, na które pan Tomasz zawarł już umowy oraz wyrażam moją gotowość do realizacji tych koncertów i działań na uzgodnionych zasadach. (...) Odnośnie mojej współpracy z panem Tomaszem Grewińskim wydane zostanie oddzielne oświadczenie – stwierdziła Kayah.