Kayah od lat jest na polskiej scenie muzycznej. Gwiazda ma na swoim koncie wiele przebojów. Cały czas koncertuje, zajmuje się też produkcją. Kayah pracuje również nad nowym albumem.

Profil artystki na Instagramie cieszy się popularnością wśród wielbicieli jej talentu. Czas Bożego Narodzenia skłonił Kayah do opublikowania dość osobistego postu. "Zaprosiła" fanów do siebie do domu. Pokazała przytulny salon, gdzie pyszni się duża, pięknie ubrana choinka.

Dywan Kayah budzi emocje

Salon Kayah ma jasne ściany. Duże okna zdobią sięgające podłogi białe firany, kontrastujące z ciemnobrązową podłogą. Obicie wyglądających na bardzo wygodne mebli wypoczynkowych jest czarne. Na puchatym, dużym pufie leży ukochany wyżeł piosenkarki, Grey. Uwagę fanów przykuł dywan z motywem zebry. Przypomnijmy, że druga płyta Kayah nosiła tytuł ‎"Zebra".

Internauci zachwycali się wystrojem salonu Kayah. Pojawił się jednak na jej profilu komentarz, nawiązujący do dywany. Piosenkarka na niego nie odpowiedziała.

Jeżeli to prawdziwa zebra. To smutno - napisał jeden z internautów.