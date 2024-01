Marianna Schreiber, prywatnie żona posła PiS Łukasza Schreibera, zyskała rozgłos z powodu występu w programie "Top Model". Wielokrotnie pojawiała się w nagłówkach portali plotkarskich za sprawą swojej różnorodnej aktywności. Założyła m.in. partię o nazwie "Mam dość!". Co ciekawe, kiedyś była gorącą przeciwniczką walk Clout MMA i twierdziła, że to "jawna promocja patologii". Potem jednak zmieniła zdanie.

Marianna Schreiber niespełna miesiąc zaskoczyła wszystkich decyzją o wzięciu udziału w gali Clout MMA. To impreza świata freak fightów. Pojedynki w klatce toczą ludzie, którzy nie są związani ze sportami walki, czyli celebryci, influencerzy, youtuberzy.

Walka dla pieniędzy Marianny Schreiber

Przed walką Schreiber przyznała, że ofertę Clout MMA przyjęła, skuszona pieniędzmi. Zasugerowała również, że swoim występem podniesie rangę tego typu wydarzeń.

Marianna Schreiber walczyła w ramach Clout MMA z Moniką Laskowską, określającą się mianem "najlepszej polskiej dziennikarki". Żona posła PiS już od pierwszych sekund walki przejęła inicjatywę i rzuciła się na przeciwniczkę. Internauci oceniali, że zadawane przez nią ciosy wyglądały co najmniej zabawnie. Ostatecznie Marianna Schreiber wygrała.

Podsumowanie roku Marianny Schreiber

Teraz celebrytka zamieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych filmowe podsumowanie minionego roku. Nie wszystkim internautom się to spodobało.

Witam cię 2024🎉 Pozwól, że przedstawię ci swoją najlepszą wersję. Dopiero ci pokażę na co mnie stać. 2023 - zacząłeś i skończyłeś się najlepiej w moim życiu! - napisała celebrytka.

MMA jak walka z alkoholizmem dla Marianny Schreiber

Pod postem wywiązała się dyskusja, a Marianna Schreiber odpowiedziała w taki sposób, który ludzi rozjuszył.

Pani zachowuje się, jakby zdobyła co najmniej Nobla. Masakra, co może stać się z człowiekiem – napisała np. jedna z internautek.

Każdy człowiek ma swoje własne pojęcie sukcesu i zwycięstwa. Dla jednego to wygrać z alkoholizmem, dla drugiego to kolejny ząbek u jego ukochanego dzieciątka, a dla trzeciego może być to wygrana w MMA. Szanujmy to - odpowiedziała Marianna Schreiber.

Po tym jej poście rozpętała się burza. Internauci byli zaszokowani porównywaniem walki z uzależnieniami do freak fight.