Katarzyna Bosacka ma za sobą trudny rok. Po 26 latach małżeństwa okazało się, że jej mąż ma kochankę. Rozstali się. Przez dłuższy czas dziennikarka nie udzielała żadnych wywiadów i prosiła o to, by uszanowano ten trudny okres.

Zmarła Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, "Profesor Zdrówko"

Do mediów dotarła teraz bardzo smutna wiadomość. Katarzyna Bosacka w poniedziałkową noc zamieściła przejmujący wpis na Facebooku. Okazało się, że nie żyje wieloletnia gwiazda jej programów "Wiem, co jem", którą widzowie znali jako "Profesor Zdrówko". Profesor Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska zmarła 1 stycznia po długiej walce z chorobą.

Dziś rano po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Pani Profesor Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, słynna Pani Profesor Zdrówko. Małgosiu, smutno mi i pusto bez ciebie. Do kogo teraz zadzwonię z prośbą o radę? - przekazała Katarzyna Bosacka.

Pod jej wpisem zapanowało wielkie poruszenie. Fani programu "Wiem, co jem" nie mogli uwierzyć w śmierć pani Profesor Zdrówko, którą uwielbiali: Pani Kasiu, to smutna wiadomość. Pani Profesor zawsze kojarzyła mi się z Panią i programem o zdrowym odżywianiu. Zapamiętałem nawet kilka jej rad z Pani programu", "Kompetentna, elegancka kobieta naukowiec. Zostanie w naszej pamięci oraz w zapisie programu Wiem co jem", "Przykre. Odchodzą najlepsi" - pisali widzowie.

Kim była prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska?

Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, profesorka nauk medycznych, specjalizująca się w chorobach wewnętrznych i gastroenterologii. Była telewizyjną ekspertką ds. zdrowego odżywiania.

W 1984 roku obroniła doktorat nauk medycznych, a 2006 roku na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie habilitowała się w dziedzinie nauk medycznych w specjalności dietetyka. Tytuł profesora uzyskała w 2012 roku. Na swoim koncie miała wiele publikacji naukowych.

W 2011 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauk medycznych. W 2015 roku została laureatką konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz PAP - "Popularyzator Nauki".