Jak informuje CNN, pozew cywilny złożyła była asystentka aktora, Asta Jonasson. Ma to związek z wydarzeniami z września 2010 roku. Jonasson twierdzi, że Vin Diesel zaprowadził ją do swojego pokoju w hotelu w Atlancie. Tam pchnął ją na łóżko i dotykał, choć nie wyraziła na zgody. Stało się to podczas zdjęć do "Szybkich i wściekłych 5".

W skardze stwierdzono, że Diesel zignorował "wyraźne oświadczenia Jonasson o braku zgody", a kiedy "krzyknęła i pobiegła do łazienki", "przyparł ją swoim ciałem do ściany".

Bryan Freedman, prawnik Diesela w oświadczeniu przekazanym CNN zaprzeczył tym w całości oskarżeniom.

Kobieta przekazała również, że kilka godzin po zdarzeniu firma aktora "bezpodstawnie ją zwolniła".

Ostatni film z udziałem Vina Diesela to "Szybcy i wściekli 10", gdzie po raz kolejny wcielił się w Dominica Toretto. Miał premierę w maju tego roku. W filmografii aktora znajdują się ponadto m.in. "Kroniki Riddicka: Pitch Black", "xXx", "Bloodshot" i "Szeregowiec Ryan".