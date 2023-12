W pierwszych dwóch odcinkach jurorzy spośród kilkudziesięciu chętnych wybiorą jedynie najlepszą czternastkę, która będzie miała możliwość dalej walczyć o tytuł pierwszego MasterChefa wśród nastolatków. Powrót do castingowej formuły pozwoli lepiej wniknąć w świat młodych ludzi, a także poznać ich marzenia i aspiracje!

Martyna Wojciechowska w kulinarnym show

Do spotkania z Dorotą, Michelem i Tomkiem kandydatów do tytułu "Masterchefa Nastolatki" gościnnie przygotowywać będzie Martyna Wojciechowska, której Fundacja UNAWEZA pomaga w Polsce i na krańcach świata. Teraz również w ramach projektu "MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym" skupia się na temacie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prowadzi działania edukacyjne dla młodych rodziców oraz nauczycieli. Programem profilaktycznym "Godzina dla MŁODYCH GŁÓW" w szkołach objętych jest ponad 300 tysięcy uczniów z 1500 szkół w całej Polsce.

Debiut twórcy bloga "Rozkoszny"

W programie "MasterChef Nastolatki" zadebiutuje w roli prowadzącego również influencer kulinarny Michał "Rozkoszny" Korkosz, twórca bloga "Rozkoszny", autor książek kulinarnych, którego przepisy podbiły TikToka, Instagram i YouTube'a! Będzie on wsparciem i łącznikiem między nastolatkami, a social mediami. Michał w swoich relacjach w SoMe pokaże backstage programu i to, czego widzowie nie zobaczą na ekranie.

Nagrodą dla zdobywcy 1. miejsca będzie 35 tysięcy złotych oraz tytuł pierwszego polskiego MasterChefa wśród nastolatków!